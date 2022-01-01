На Харківщині окупанти обстріляли авто з родиною, загинули всі





Як повідомляє прокуратура, між Шевелівкою та Гусарівкою російські військовослужбовці обстріляли машину Honda, в якій перебувала родина, передає



Справу розслідують за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



Також в Ізюмському районі російські військові обстріляли село Оскіл, внаслідок чого загинули семеро людей. Серед них перебував і 7-річний хлопчик та 16-річний хлопець, повідомляє обласна прокуратура. П’ятеро людей, зокрема 4-річна дитина, поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти обстріляли на дорозі автомобіль, у якому перебували чоловік, жінка та 3-річна дитина. Всі вони загинули.Як повідомляє прокуратура, між Шевелівкою та Гусарівкою російські військовослужбовці обстріляли машину Honda, в якій перебувала родина, передає ТСН Справу розслідують за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.Також в Ізюмському районі російські військові обстріляли село Оскіл, внаслідок чого загинули семеро людей. Серед них перебував і 7-річний хлопчик та 16-річний хлопець, повідомляє обласна прокуратура. П’ятеро людей, зокрема 4-річна дитина, поранені.

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