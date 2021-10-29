Чи вимкнуть у Луцьку опалення найближчими днями

Чи вимкнуть у Луцьку опалення найближчими днями
У Луцьку наразі немає можливості припиняти опалювальний сезон, оскільки із середи, 30 березня, в місті очікують відчутне похолодання.

Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук у ранковому зверненні 28 березня.

"Опалювальний сезон припиняється, коли середня добова температура перевищує +8℃ протягом трьох діб поспіль. Очікуємо належних погодніх умов і будемо припиняти опалювальний сезон", - зазначив міський голова.

Також він розповів, що всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі. В обласному центрі курсує 112 одиниць громадського транспорту.

І зауважив, що в місті продовжують ремонт доріг та планове прибирання до весни.


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Теги: Опалювальний сезон, Луцьк
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