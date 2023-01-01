Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО

Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.

Про це повідомляє Суспільне.

9 липня у Луцьк із візитом прибули президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.

Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

На месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

Новина буде доповнюватися.

Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО


Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО


Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО


Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку. ФОТО



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