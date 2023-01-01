Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень

Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.

Про це йдеться у її телеграм-каналі.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км", - йдеться в інформації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Сьогодні, 09:50
Чому автомобіль перетворюється на корабель: ефекти «хитання» та «плавання»*
Сьогодні, 09:39
«Якщо людина взяла до рук зброю й пішла воювати, вона вже герой», — офіцер з Волині
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку 17 липня
Сьогодні, 09:05
Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Сьогодні, 09:50
 0
Чому автомобіль перетворюється на корабель: ефекти «хитання» та «плавання»*
Сьогодні, 09:39
 0
«Якщо людина взяла до рук зброю й пішла воювати, вона вже герой», — офіцер з Волині
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку 17 липня
Сьогодні, 09:05
 0
Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8