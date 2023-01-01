Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень

Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.



Про це йдеться у її телеграм-каналі.



"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км", - йдеться в інформації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборониповідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.Про це йдеться у її телеграм-каналі."За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км", - йдеться в інформації.

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