Захисники звільнили майже 18 квадратних кілометрів території за минулий тиждень
Сьогодні, 09:50
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території.
Про це йдеться у її телеграм-каналі.
"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км", - йдеться в інформації.
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Про це йдеться у її телеграм-каналі.
"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км", - йдеться в інформації.
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