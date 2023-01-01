18 липня на Волині: гортаючи календар

18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшановують пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського.

Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).

Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.

Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:23
Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
17 липень, 22:30
У дитячій поліклініці в Луцьку – черги на медогляд. ВІДЕО
17 липень, 21:58
Померла викладачка луцького коледжу
17 липень, 21:09
Схожі новини
16 липня на Волині: гортаючи календар 16 липня на Волині: гортаючи календар
16 липень, 00:00
15 липня на Волині: гортаючи календар 15 липня на Волині: гортаючи календар
15 липень, 00:00
14 липня на Волині: гортаючи календар 14 липня на Волині: гортаючи календар
14 липень, 00:00
12 липня на Волині: гортаючи календар 12 липня на Волині: гортаючи календар
12 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:23
 0
Повітряні гімнастки з Волині здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
17 липень, 22:30
 0
У дитячій поліклініці в Луцьку – черги на медогляд. ВІДЕО
17 липень, 21:58
 0
Померла викладачка луцького коледжу
17 липень, 21:09
 0
Медіа
відео
1/8