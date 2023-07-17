Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 17.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4115 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,

- артилерійських систем – 4504 (+23) од,

- РСЗВ – 685 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 428 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 310 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),

- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,

- спеціальна техніка ‒ 677 (+11).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 17 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 17.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4115 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,- артилерійських систем – 4504 (+23) од,- РСЗВ – 685 (+4) од,- засоби ППО ‒ 428 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,- спеціальна техніка ‒ 677 (+11).

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