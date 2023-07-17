Кримський міст атакували за допомогою надводних дронів, — ЗМІ

Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.



"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - зазначив він.



За інформацією ТГ-каналу "Baza", на Кримському мосту "впав" проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала. Було чутно щонайменше два вибухи.



Аксьонов закликав кримчан утриматися від поїздок через міст та "в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут".



Як повідомили джерела "



Пряма мова джерела видання: "До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України".



Міст атакували за допомогою надводних дронів.



Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.



На інцидент вже відреагував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.



"Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього - ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва"", - сказав він у коментарі "



Він вказав, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.



"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми - це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських Сил оборони", - сказав Юсов.



Тим часом в ОК "Південь" вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.

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