Поляки поки не перекриватимуть пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», дали час до 28 липня





Нагадаємо,



Страйкарі планували пропускати в обох напрямках по два автомобілі за годину, що фактично унеможливило би рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і для виїзду також.



Однак акція протесту не розпочалася.



Як пишуть



Польська сторона заявила про готовність відкрити рух для транспортних засобів вагою до 7,5 тонни через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ». Нині очікуються заяви від української сторони.



Організатори протесту зазначили, що призупинили страйк до 28 липня. Якщо до того часу рух легковиків через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ» не відновлять, протестувальники блокуватимуть рух вантажівок, які в’їжджатимуть до Польщі з України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запланована на сьогодні акція протесту перед пунктом пропуску «Дорогуськ» не розпочалася. Зараз пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ» працює у звичному режимі.Нагадаємо, вчора польські митники повідомляли, що сьогодні, 20 липня, розпочнеться акція протесту місцевих жителів із Холма. Вони хотіли перекрити автомобільну дорогу перед пунктом пропуску «Дорогуськ». Причина – заборона пропуску легкових транспортних засобів у пункті «Ягодин–Дорогуськ». Нині там дозволено рух лише вантажівок.Страйкарі планували пропускати в обох напрямках по два автомобілі за годину, що фактично унеможливило би рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і для виїзду також.Однак акція протесту не розпочалася.Як пишуть Волинські новини , організатори страйку пояснили, що акцію відтермінували в результаті домовленостей між владою Люблінського воєводства і Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі.Польська сторона заявила про готовність відкрити рух для транспортних засобів вагою до 7,5 тонни через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ». Нині очікуються заяви від української сторони.Організатори протесту зазначили, що призупинили страйк до 28 липня. Якщо до того часу рух легковиків через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ» не відновлять, протестувальники блокуватимуть рух вантажівок, які в’їжджатимуть до Польщі з України.

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