Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги

Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги
У Затурцівській ТГ, що у Володимирському районі, дорожники проводять аварійно-відновлювальний ремонт автомобільної дороги сполученням Затурці – Шельвів – Міжгір’я.

Про це розповів Суспільному голова громади Юрій Ковальчук.

З його слів, протяжність шляху, який ремонтують, становить вісім кілометрів.

"Дорога важлива тим, що з’єднує один із старостатів нашої громади – Шельвівський, в цю ж сторону іде напрямок на село Войнин, і далі можна виїхати у Привітне. Тут ходить рейс Луцьк – Локачі через Шельвів тричі на тиждень", – говорить посадовець.

Ремонтують дорогу струменевим методом та літають ями асфальтом, – зазначив працівник підрядної організації Віталій Ковальчук.

"Вирізаємо фрезою пошкоджені ділянки асфальту, після цього видувається від бруду усякого, поливається бітумом, а за тим кладеться асфальт", – сказав дорожник.
Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги

Зі слів заступника директора фірми-підрядника Івана Мирки, наразі відремонтували чотири кілометри дороги. Тут встановлять дорожні знаки згідно з паспортом дороги, облаштовуватимуть водовідвід і узбіччя.

Дорога сполученням Затурці – Шельвів – Міжгір’я є важливою через інтенсивність руху транспорту, – розповів житель села Затурці.
Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги

"Я користуюсь цією дорогою щодня, інколи може 15 разів проїжджаю. Це важлива дорога, і якщо взяти по руху автотранспорту. Тут багато полів в людей, а скільки там сіл є", – зазначив чоловік.

Житель села Шельвів Петро Захарчук зазначив, що цією дорогою їздить щодня. Каже: дуже добре, що дорожники взялися полагодити цей відрізок.
Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги

Як розповіла директорка Служби місцевих автомобільних доріг в області Оксана Грицюк, у Володимирському районі понад 700 кілометрів доріг місцевого значення з різним покриттям. Цього року на їхнє експлуатаційне утримання виділили 21 мільйон гривень державної субвенції.

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Теги: Волинь, дороги, ремонт
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