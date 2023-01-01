Сьогодні «На щиті» на Волинь повертається Герой Дмитро Швець
Сьогодні, 11:43
Сьогодні, 22 липня "На щиті" на Волинь повертається загиблий захисник України Дмитро Русланович Швець, 2002 року народження.
Про це повідомляє Рожищенська районна газета "Наш край".
"Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Героя відбудеться у храмі села Носачевичі.
Далі траурний кортеж слідуватиме до села Олешковичі, буде зупинка біля рідної домівки. Поховають Героя на кладовищі в рідному селі.
Вічна пам'ять і слава Героєві! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Рожищенська районна газета "Наш край".
"Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Героя відбудеться у храмі села Носачевичі.
Далі траурний кортеж слідуватиме до села Олешковичі, буде зупинка біля рідної домівки. Поховають Героя на кладовищі в рідному селі.
Вічна пам'ять і слава Героєві! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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