Сьогодні «На щиті» на Волинь повертається Герой Дмитро Швець

Дмитро Русланович Швець, 2002 року народження.



Про це



"Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Героя відбудеться у храмі села Носачевичі.

Далі траурний кортеж слідуватиме до села Олешковичі, буде зупинка біля рідної домівки. Поховають Героя на кладовищі в рідному селі.

Вічна пам'ять і слава Героєві! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 липня "На щиті" на Волинь повертається загиблий захисник України, 2002 року народження.Про це повідомляє Рожищенська районна газета "Наш край"."Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Героя відбудеться у храмі села Носачевичі.Далі траурний кортеж слідуватиме до села Олешковичі, буде зупинка біля рідної домівки. Поховають Героя на кладовищі в рідному селі.Вічна пам'ять і слава Героєві! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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