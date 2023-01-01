Сьогодні «На щиті» на Волинь повертається Герой Дмитро Швець

Сьогодні «На щиті» на Волинь повертається Герой Дмитро Швець
Сьогодні, 22 липня "На щиті" на Волинь повертається загиблий захисник України Дмитро Русланович Швець, 2002 року народження.

Про це повідомляє Рожищенська районна газета "Наш край".

"Траурний кортеж прибуде в Рожище о 15.00 годині. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Відспівування Героя відбудеться у храмі села Носачевичі.
Далі траурний кортеж слідуватиме до села Олешковичі, буде зупинка біля рідної домівки. Поховають Героя на кладовищі в рідному селі.
Вічна пам'ять і слава Героєві! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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