На Волині 18-річний мотоцикліст без прав втікав від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У Ковелі водій спочатку намагався втекти від поліцейських, а потім відкупитися.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 липня, в Ковелі під час дії комендантської години патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Коли інспектори подали сигнал маячками синього та червоного кольорів, то керманич додав швидкості й почав втікати. Проте поліцейські його все ж зупинили на вулиці Корольова.
Під час спілкування з 18-річним хлопцем охоронці порядку встановили, що він немає посвідчення водія й ніколи його не отримував.
За вчинені правопорушення поліцейські почали складати на молодика відповідні адміністративні матеріали. Проте він намагався відкупитися і поклав до службового авто грошові кошти. Інспектори неодноразово попереджали, що його дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, але водій наполягав на своєму.
Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 липня, в Ковелі під час дії комендантської години патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Коли інспектори подали сигнал маячками синього та червоного кольорів, то керманич додав швидкості й почав втікати. Проте поліцейські його все ж зупинили на вулиці Корольова.
Під час спілкування з 18-річним хлопцем охоронці порядку встановили, що він немає посвідчення водія й ніколи його не отримував.
За вчинені правопорушення поліцейські почали складати на молодика відповідні адміністративні матеріали. Проте він намагався відкупитися і поклав до службового авто грошові кошти. Інспектори неодноразово попереджали, що його дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, але водій наполягав на своєму.
Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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