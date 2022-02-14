На Волині 18-річний мотоцикліст без прав втікав від поліцейських. ФОТО

У Ковелі водій спочатку намагався втекти від поліцейських, а потім відкупитися.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 22 липня, в Ковелі під час дії комендантської години патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Коли інспектори подали сигнал маячками синього та червоного кольорів, то керманич додав швидкості й почав втікати. Проте поліцейські його все ж зупинили на вулиці Корольова.Під час спілкування з 18-річним хлопцем охоронці порядку встановили, що він немає посвідчення водія й ніколи його не отримував.За вчинені правопорушення поліцейські почали складати на молодика відповідні адміністративні матеріали. Проте він намагався відкупитися і поклав до службового авто грошові кошти. Інспектори неодноразово попереджали, що його дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, але водій наполягав на своєму.Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.