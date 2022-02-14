На Волині 18-річний мотоцикліст без прав втікав від поліцейських. ФОТО

На Волині 18-річний мотоцикліст без прав втікав від поліцейських. ФОТО
У Ковелі водій спочатку намагався втекти від поліцейських, а потім відкупитися.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 22 липня, в Ковелі під час дії комендантської години патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Коли інспектори подали сигнал маячками синього та червоного кольорів, то керманич додав швидкості й почав втікати. Проте поліцейські його все ж зупинили на вулиці Корольова.

Під час спілкування з 18-річним хлопцем охоронці порядку встановили, що він немає посвідчення водія й ніколи його не отримував.

За вчинені правопорушення поліцейські почали складати на молодика відповідні адміністративні матеріали. Проте він намагався відкупитися і поклав до службового авто грошові кошти. Інспектори неодноразово попереджали, що його дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність, але водій наполягав на своєму.

Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Ковель, мотоцикліст, поліцейські
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