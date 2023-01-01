У Криму – приліт по військовому складу: зупинилися потяги, триває евакуація





Про це розповів так званий "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляє



"Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає", - заявив Аксьонов.



Також гауляйтер додав, що окупаційною "владою" було прийнято рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.



Зокрема він стверджує, що рух на Кримській залізниці буде призупинено для "мінімізації ризиків".



Уражені цілі в самому центрі Криму



Як пише Defence Express, з огляду на відео від цивільних йдеться про нафтобазу й аеродром, який раніше був авіабазою Чорноморського флоту СРСР.



Нафтобаза



Попри незначний розмір нафтобази, вона знаходиться впритул до залізничного шляху.



"Цей шлях йде Джанкою, проходить через Октябрське й у районі Гвардійського розділяється на лінії до Євпаторії та Сімферополь-Севастополь. Й поки пожежа не буде ліквідована, то вочевидь й рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова", - додає видання.



Аеродром



В середині 90-х років всі авіаційні підрозділи, які базувались на ньому були розформовані. Літовище, зі свого боку, закинуто. Однак перед початком повномасштабного вторгнення росія знову перетворила аеродром у військовий об'єкт, але у польовий табір.



Згідно зі знімками Google Earth від лютого 2022 року, на літовищі розташована велика кількість військової автомобільної техніки та намети.



Судячи з детонації та розміру хмари після "прильоту", влучання було вкрай вдалим.



Вибухи в Криму



Зранку в Криму пролунали вибухи в Красногвардійському районі. Як стверджували очевидці, вибухи лунали протягом десятки хвилин. На той момент рух через Кримський міст було перекрито.



Через деякий час Аксьонов заявив про нібито атаку БпЛА. Зокрема окупанти пригрозили цивільним покаранням у разі фотографування або ж фільмування місця "прильоту".



Тим часом очевидці також заявляли про пожежу на залізничній станції Елеваторна в селі Октябрське після вибухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Красногвардійському районі Криму зранку лунали вибухи. Внаслідок удару БпЛА сталась детонація на складі боєприпасів.Про це розповів так званий "голова" тимчасово окупованого Криму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал."Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає", - заявив Аксьонов.Також гауляйтер додав, що окупаційною "владою" було прийнято рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.Зокрема він стверджує, що рух на Кримській залізниці буде призупинено для "мінімізації ризиків".Як пише Defence Express, з огляду на відео від цивільних йдеться про нафтобазу й аеродром, який раніше був авіабазою Чорноморського флоту СРСР.Попри незначний розмір нафтобази, вона знаходиться впритул до залізничного шляху."Цей шлях йде Джанкою, проходить через Октябрське й у районі Гвардійського розділяється на лінії до Євпаторії та Сімферополь-Севастополь. Й поки пожежа не буде ліквідована, то вочевидь й рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова", - додає видання.В середині 90-х років всі авіаційні підрозділи, які базувались на ньому були розформовані. Літовище, зі свого боку, закинуто. Однак перед початком повномасштабного вторгнення росія знову перетворила аеродром у військовий об'єкт, але у польовий табір.Згідно зі знімками Google Earth від лютого 2022 року, на літовищі розташована велика кількість військової автомобільної техніки та намети.Судячи з детонації та розміру хмари після "прильоту", влучання було вкрай вдалим.Зранку в Криму пролунали вибухи в Красногвардійському районі. Як стверджували очевидці, вибухи лунали протягом десятки хвилин. На той момент рух через Кримський міст було перекрито.Через деякий час Аксьонов заявив про нібито атаку БпЛА. Зокрема окупанти пригрозили цивільним покаранням у разі фотографування або ж фільмування місця "прильоту".Тим часом очевидці також заявляли про пожежу на залізничній станції Елеваторна в селі Октябрське після вибухів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію