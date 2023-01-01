Наєв назвав мету розташування «вагнерівців» в Білорусі





Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв,



"Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", - заявив Наєв.



Також командувач Об’єднаних Сил ЗСУ додав, що українські військові, з метою попередження дій ворога, за останній тиждень:



зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;



утворили більше 60 лісових завалів, які заміновано;



заклали більше 2,5 тисячі протитанкових мін;



"Наші хлопці дуже вмотивовані та натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили", - додав Наєв.



"Вагнерівці" у Білорусі



Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частина його найманців була перекинута до Білорусі. Згідно з попередніми даними, наразі їх кількість вже налічує декілька тисяч.



Як відзначали прикордонники, поки що "вагнерівців" не становлять загрози для України. Водночас не виключається ризик провокацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заходи щодо розташування найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску на населення.Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна."Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", - заявив Наєв.Також командувач Об’єднаних Сил ЗСУ додав, що українські військові, з метою попередження дій ворога, за останній тиждень:зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;утворили більше 60 лісових завалів, які заміновано;заклали більше 2,5 тисячі протитанкових мін;"Наші хлопці дуже вмотивовані та натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили", - додав Наєв.Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера", частина його найманців була перекинута до Білорусі. Згідно з попередніми даними, наразі їх кількість вже налічує декілька тисяч.Як відзначали прикордонники, поки що "вагнерівців" не становлять загрози для України. Водночас не виключається ризик провокацій.

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