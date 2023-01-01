Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Михайла Мітуру

Мітуру Михайла Івановича, 03.06.1983 року народження.



Про це



"Тіло Героя доставлять до рідної домівки в с. Ржищів (точний час буду повідомляти тут у дописі, або коментарях до нього. Написаний час - час прибуття в с. Ржищів).



Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна, Незалежності), с. Борочиче, Широке, Бужани до домівки загиблого у с. Ржищів, вул. Селянська.



Похорон відбудеться 23 липня 2023 року.



Початок поховальної процесії в оселі загиблого.



Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Зачаття Праведною Анною Богородиці релігійної громади с. Ржищів (Поховання відбудеться на кладовищі с. Ржищів).



Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, с. Широка, с. Бужани та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 липня, близько 12 год 30 хв – 13 год, на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, 03.06.1983 року народження.Про це повідомили у Мар'янівській громаді."Тіло Героя доставлять до рідної домівки в с. Ржищів (точний час буду повідомляти тут у дописі, або коментарях до нього. Написаний час - час прибуття в с. Ржищів).Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна, Незалежності), с. Борочиче, Широке, Бужани до домівки загиблого у с. Ржищів, вул. Селянська.Похорон відбудеться 23 липня 2023 року.Початок поховальної процесії в оселі загиблого.Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Зачаття Праведною Анною Богородиці релігійної громади с. Ржищів (Поховання відбудеться на кладовищі с. Ржищів).Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Борочиче, с. Широка, с. Бужани та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України", - йдеться в повідомленні.

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