На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Сьогодні, 22 липня, близько 11-ї години біля села Козин Луцького району трапилася автопригода.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місце ДТП вирушили патрульні. Тут вони зʼясували, що 30-річний водій BMW. бувши в стані алкогольного спʼяніння, не дотримався безпечної швидкості. Через це він здійснив зіткнення з Mercedes Sprinter.
Порушник ПДР пройшов огляд на стан спʼяніння двічі. Один раз на місці події, другий раз у медичному закладі — результат 0,28 проміле.
На щастя, керманичі не травмувалися. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
На водія BMW поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місце ДТП вирушили патрульні. Тут вони зʼясували, що 30-річний водій BMW. бувши в стані алкогольного спʼяніння, не дотримався безпечної швидкості. Через це він здійснив зіткнення з Mercedes Sprinter.
Порушник ПДР пройшов огляд на стан спʼяніння двічі. Один раз на місці події, другий раз у медичному закладі — результат 0,28 проміле.
На щастя, керманичі не травмувалися. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
На водія BMW поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.
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