На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО

Сьогодні, 22 липня, близько 11-ї години біля села Козин Луцького району трапилася автопригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місце ДТП вирушили патрульні. Тут вони зʼясували, що 30-річний водій BMW. бувши в стані алкогольного спʼяніння, не дотримався безпечної швидкості. Через це він здійснив зіткнення з Mercedes Sprinter.Порушник ПДР пройшов огляд на стан спʼяніння двічі. Один раз на місці події, другий раз у медичному закладі — результат 0,28 проміле.На щастя, керманичі не травмувалися. Автівки зазнали механічних пошкоджень.На водія BMW поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.