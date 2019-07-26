Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення





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Святкові заходи в ці дні не заплановані, – повідомив міський голова Ігор Пальонка.



З його слів, культурні події, котрі планують провести, мають благодійну мету – збір коштів для потреб захисників, а саме для придбання автомобіля 55-му батальйону 100 бригади тероборони Волині.



На проведення культурних заходів – благодійних ярмарків, концертів, екскурсій, вистав, спортивних змагань – коштів із бюджету Володимирської територіальної громади додаткових коштів не виділяли.



У разі оголошення трауру в місті в ці дні, додав міський голова, скасують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 28 до 39 липня у Володимирі відзначатимуть 1035-ту річницю з дня заснування міста.Про це пише Суспільне Святкові заходи в ці дні не заплановані, – повідомив міський головаЗ його слів, культурні події, котрі планують провести, мають благодійну мету – збір коштів для потреб захисників, а саме для придбання автомобіля 55-му батальйону 100 бригади тероборони Волині.На проведення культурних заходів – благодійних ярмарків, концертів, екскурсій, вистав, спортивних змагань – коштів із бюджету Володимирської територіальної громади додаткових коштів не виділяли.У разі оголошення трауру в місті в ці дні, додав міський голова, скасують.

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