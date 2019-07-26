Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення

Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення
З 28 до 39 липня у Володимирі відзначатимуть 1035-ту річницю з дня заснування міста.

Про це пише Суспільне.

Святкові заходи в ці дні не заплановані, – повідомив міський голова Ігор Пальонка.

З його слів, культурні події, котрі планують провести, мають благодійну мету – збір коштів для потреб захисників, а саме для придбання автомобіля 55-му батальйону 100 бригади тероборони Волині.

На проведення культурних заходів – благодійних ярмарків, концертів, екскурсій, вистав, спортивних змагань – коштів із бюджету Володимирської територіальної громади додаткових коштів не виділяли.

У разі оголошення трауру в місті в ці дні, додав міський голова, скасують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, день міста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення
Сьогодні, 19:43
У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль: його вбили
Сьогодні, 18:34
На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО
26 липень, 2019, 10:00
На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто На Волині стоматполіклініка віддасть воїнам медичне авто
20 липень, 01:14
На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач На Волині негода поламала дерева, пошкодила дахи, балкони, лінії електропередач
17 липень, 18:10
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу
30 червень, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення
Сьогодні, 19:43
 0
У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль: його вбили
Сьогодні, 18:34
 0
На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8