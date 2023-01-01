Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 23 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
За даними Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура повітря - 13-25°.
Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
За даними Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура повітря - 13-25°.
Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.
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