Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня

У неділю, 23 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.За даними Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Температура повітря - 13-25°.23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.