Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
У неділю, 23 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

За даними Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Температура повітря - 13-25°.

Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення
Сьогодні, 19:43
У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль: його вбили
Сьогодні, 18:34
На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня
20 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 липня
19 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 липня
18 липень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 липня Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 липня
16 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Володимиру – 1035: як місто на Волині відзначатиме річницю створення
Сьогодні, 19:43
 0
У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль: його вбили
Сьогодні, 18:34
 0
На Волині п'яний водій вчинив ДТП: розтрощені автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8