У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль: його вбили





Про це пише Олександра Хінштейна у Telegram.



За даними телеграм-каналів Baza і Mash, інцидент стався в селищі "Шервуд".



За інформацією Baza, чоловік кричав, що "нещодавно повернувся з СВО", як окупанти називають війну проти України.



Агентство ТАСС із посиланням на силовиків пише, що чоловік нетверезий. Спочатку на місце прибула охорона селища, а потім дільничний. За інформацією агентства "Москва", чоловік, який проник у будинок, погрожував поліцейському зброєю. ТАСС пише про порушення справи за фактом погроз. За даними Mash, справу заведено за статтями "Посягання на життя співробітників правоохоронних органів" і "Застосування насильства щодо представника влади".



Надходить суперечлива інформація про те, чи є в будинку заручники. ТАСС пише, що їх не було, Baza – що їм вдалося залишити будинок.



За інформацією Baza, чоловік озброєний автоматом Калашникова. На місце прибули бійці СОБР і ОМОН. Джерело ТАСС серед силовиків стверджує, що озброєний чоловік також кинув коктейль Молотова, внаслідок чого в будинку почалася пожежа.



Як повідомила голова міського округу Істра Тетяна Вітушева, співробітники СОБР почали штурм будинку.



Депутат Держдуми Олександр Хінштейн стверджує, що після того, як співробітники приватної охоронної компанії, які охороняють селище, викликали дільничного, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. При цьому він почав висувати політичні гасла і кричати, що зібрав цілий арсенал зброї, щоб іти в похід на Кремль.



За даними депутата, озброєний чоловік – 35-річний житель Красноярська В'ячеслав Черненко. До Москви він приїхав нещодавно. Адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.



Спроби переконати Черненка здатися, зокрема за допомогою його матері, не мали успіху, зазначив депутат.



Пізніше агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило, що чоловіка, який захопив особняк у підмосковному селищі Шервуд, убили під час штурму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підмосков'ї озброєний чоловік у військовій формі проник до чужого будинку і вступив у перестрілку із силовиками, а також заявив, що зібрав арсенал зброї та збирається йти на Кремль.Про це пише Українська правда з посиланням на джерело: "Медуза" та депутата Держдумиу Telegram.За даними телеграм-каналів Baza і Mash, інцидент стався в селищі "Шервуд".За інформацією Baza, чоловік кричав, що "нещодавно повернувся з СВО", як окупанти називають війну проти України.Агентство ТАСС із посиланням на силовиків пише, що чоловік нетверезий. Спочатку на місце прибула охорона селища, а потім дільничний. За інформацією агентства "Москва", чоловік, який проник у будинок, погрожував поліцейському зброєю. ТАСС пише про порушення справи за фактом погроз. За даними Mash, справу заведено за статтями "Посягання на життя співробітників правоохоронних органів" і "Застосування насильства щодо представника влади".Надходить суперечлива інформація про те, чи є в будинку заручники. ТАСС пише, що їх не було, Baza – що їм вдалося залишити будинок.За інформацією Baza, чоловік озброєний автоматом Калашникова. На місце прибули бійці СОБР і ОМОН. Джерело ТАСС серед силовиків стверджує, що озброєний чоловік також кинув коктейль Молотова, внаслідок чого в будинку почалася пожежа.Як повідомила голова міського округу Істра, співробітники СОБР почали штурм будинку.Депутат Держдуми Олександр Хінштейн стверджує, що після того, як співробітники приватної охоронної компанії, які охороняють селище, викликали дільничного, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. При цьому він почав висувати політичні гасла і кричати, що зібрав цілий арсенал зброї, щоб іти в похід на Кремль.За даними депутата, озброєний чоловік – 35-річний житель Красноярська. До Москви він приїхав нещодавно. Адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.Спроби переконати Черненка здатися, зокрема за допомогою його матері, не мали успіху, зазначив депутат.Пізніше агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило, що чоловіка, який захопив особняк у підмосковному селищі Шервуд, убили під час штурму.

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