Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, – Міноборони
У Міноборони наголосили, що Україна в ході контрнаступу ще не використала свій повний ресурс.

На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему", - наголосив Гарврилов.

Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - додає заступник.

За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.


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Теги: Росія, Україна, війна
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