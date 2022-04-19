Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу бронетехніку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Сьогодні, 22 липня, підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
"Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.
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Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
"Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.
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