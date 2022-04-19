Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу бронетехніку. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожу бронетехніку. ВІДЕО
Сьогодні, 22 липня, підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки.

Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.

"Цього разу не пощастило орківській БМП-1! "Беху" вистежили аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО. Точний удар із самохідної 155-мм гаубиці FH-70 - і у ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше! Далі неодмінно буде - чекайте на чергову порцію хороших новин від волинських тероборонівців!" - наголосили у бригаді.

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Теги: Волинські тероборонівці, бронетехніка
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