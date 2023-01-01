На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 17:15
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні, 21 серпня, з 18:00 до 19:00 поблизу села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Волинян закликають зберігати спокій.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні, 21 серпня, з 18:00 до 19:00 поблизу села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Волинян закликають зберігати спокій.
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