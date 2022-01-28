Через митний пост «Ковель» намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 11:05
Волинські митники на посту "Ковель" врятували черговий вантаж деревини від бездумного та протизаконного експорту українського лісу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Цього разу під час митного оформлення партії соснових дощок, як того вимагає законодавство, київський бізнесмен подав у пакеті товаросупровідних документів Сертифікат про походження лісоматеріалів для здійснення експортної операції.
Однак, як з'ясували фахівці управління боротьби з контрабандою разом із залученим експертом з лісотехнічного університету, з описаних у Сертифікаті дерев можна виготовити лише половину завантажених в авто дощок. Походження решти - невідоме.
За складеним протоколом ця решта, а саме: 21 кубометр соснового обрізного пиломатеріалу вартістю 65 тисяч гривень, тимчасово вилучена на склад митниці. Дії експортера мають ознаки порушення митних правил, передбаченого у ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.
Остаточні рішення у справі невдовзі прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Цього разу під час митного оформлення партії соснових дощок, як того вимагає законодавство, київський бізнесмен подав у пакеті товаросупровідних документів Сертифікат про походження лісоматеріалів для здійснення експортної операції.
Однак, як з'ясували фахівці управління боротьби з контрабандою разом із залученим експертом з лісотехнічного університету, з описаних у Сертифікаті дерев можна виготовити лише половину завантажених в авто дощок. Походження решти - невідоме.
За складеним протоколом ця решта, а саме: 21 кубометр соснового обрізного пиломатеріалу вартістю 65 тисяч гривень, тимчасово вилучена на склад митниці. Дії експортера мають ознаки порушення митних правил, передбаченого у ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.
Остаточні рішення у справі невдовзі прийматиме суд.
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