Через митний пост «Ковель» намагались незаконно провезти деревину

Через митний пост «Ковель» намагались незаконно провезти деревину
Волинські митники на посту "Ковель" врятували черговий вантаж деревини від бездумного та протизаконного експорту українського лісу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Цього разу під час митного оформлення партії соснових дощок, як того вимагає законодавство, київський бізнесмен подав у пакеті товаросупровідних документів Сертифікат про походження лісоматеріалів для здійснення експортної операції.

Однак, як з'ясували фахівці управління боротьби з контрабандою разом із залученим експертом з лісотехнічного університету, з описаних у Сертифікаті дерев можна виготовити лише половину завантажених в авто дощок. Походження решти - невідоме.

За складеним протоколом ця решта, а саме: 21 кубометр соснового обрізного пиломатеріалу вартістю 65 тисяч гривень, тимчасово вилучена на склад митниці. Дії експортера мають ознаки порушення митних правил, передбаченого у ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.

Остаточні рішення у справі невдовзі прийматиме суд.

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Теги: Волинь, Ковель, деревина
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