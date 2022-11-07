У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



20 листопада о 18:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Володимирській в дачному масиві «Дружба» Луцької громади.



На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 19:18 ліквідували загорання.



Ймовірна причина мережі: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території дачного масиву "Дружба", що у Луцьку, спалахнула господарська споруда.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.20 листопада о 18:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Володимирській в дачному масиві «Дружба» Луцької громади.На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 19:18 ліквідували загорання.Ймовірна причина мережі: коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію