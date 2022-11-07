У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві
Сьогодні, 09:56
На території дачного масиву "Дружба", що у Луцьку, спалахнула господарська споруда.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 листопада о 18:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Володимирській в дачному масиві «Дружба» Луцької громади.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 19:18 ліквідували загорання.
Ймовірна причина мережі: коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 листопада о 18:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Володимирській в дачному масиві «Дружба» Луцької громади.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 19:18 ліквідували загорання.
Ймовірна причина мережі: коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Парфелюком
Сьогодні, 10:29
Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію
Сьогодні, 10:25
У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві
Сьогодні, 09:56
Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 21 листопада
Сьогодні, 09:28