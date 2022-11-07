У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві

У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві
На території дачного масиву "Дружба", що у Луцьку, спалахнула господарська споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

20 листопада о 18:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Володимирській в дачному масиві «Дружба» Луцької громади.

На гасіння пожежі прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк, подали на гасіння 1 водяний ствол, о 19:18 ліквідували загорання.
У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві

Ймовірна причина мережі: коротке замикання електромережі.
У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві

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Теги: Луцьк, дачний масив, пожежа, рятувальники
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