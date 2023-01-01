Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи

День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада. Свято було започатковане указом президента від 13 листопада 2014 року.Відзначається воно на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції гідності 2013 року. Обидві розпочались саме у ці дні.День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.Саме 21 листопада 2013 р. відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.Однак на відміну від подій Помаранчевої революції, цього разу відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів: 106 людей були вбиті і понад 2 тис. поранені. А весною 2014 р. розпочалася військова агресія росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.Революція Гідності стала поштовхом для розвитку української державності, індикатором змін у суспільстві й стартом входження України до європейської спільноти.Гасло цьогорічної кампанії – «Заряджені гідністю та жагою до свободи»… Це зв'язок подій десятирічної давнини – Революції гідності та нинішньої війни.