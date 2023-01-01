Луцький міськрайонний суд запрошує на роботу

Луцький міськрайонний суд запрошує на роботу
Луцький міськрайонний суд Волинської області інформує про наявність вакантних посад державної служби категорії «В».

Проце йдеться на сорінці установи у Фейсбуці.

«Запрошуємо на роботу спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю «Правознавство», не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, а також студентів магістратури заочної форми навчання», – йдеться у повідомленні.

Якщо ви бажаєте працювати в суді, можете надіслати резюме на е-mail: [email protected]
Після розгляду резюме у суді запросять на співбесіду.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (0332) 283 873.

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Теги: суд, вакансії
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