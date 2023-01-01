Луцький міськрайонний суд запрошує на роботу
20 листопад, 23:34
Луцький міськрайонний суд Волинської області інформує про наявність вакантних посад державної служби категорії «В».
Проце йдеться на сорінці установи у Фейсбуці.
«Запрошуємо на роботу спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю «Правознавство», не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, а також студентів магістратури заочної форми навчання», – йдеться у повідомленні.
Якщо ви бажаєте працювати в суді, можете надіслати резюме на е-mail: [email protected]
Після розгляду резюме у суді запросять на співбесіду.
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (0332) 283 873.
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Проце йдеться на сорінці установи у Фейсбуці.
«Запрошуємо на роботу спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю «Правознавство», не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, а також студентів магістратури заочної форми навчання», – йдеться у повідомленні.
Якщо ви бажаєте працювати в суді, можете надіслати резюме на е-mail: [email protected]
Після розгляду резюме у суді запросять на співбесіду.
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (0332) 283 873.
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