Зеленський пропонує максимально спростити проходження через митницю необхідних для українців товарів





Про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні.



З блокадного Маріуполя до Запоріжжя вивезли вже більше 35 тисяч людей. Тривають рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру.



З-під завалів драматичного театру в Маріуполі 17 березня



"Складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають намагань знищити Ізюм. Наша команда робить все, щоб організувати діючий гуманітарний коридор, щоб доставити продукти харчування, воду, медикаменти", - сказав Зеленський.



Президент доручив Кабміну, секретарю РНБО і спікеру ВР розробити такий формат рішень, який дозволить максимально прискорити постачання усіх необхідних товарів з-за кордону.



Це стосується продуктів харчування, палива та інших товарів, які задовільняють базові потреби суспільства.



"Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцеві. Якщо для цього потрібно прибирати податки, акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для усього, що потрібно українцям", - сказав президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні, 18 березня, погоджені гуманітарні коридори у Сумській, Донецькій, Харківській областях.Про це заявиву відеозверненні.З блокадного Маріуполя до Запоріжжя вивезли вже більше 35 тисяч людей. Тривають рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру.З-під завалів драматичного театру в Маріуполі 17 березня вдалося врятувати до 130 людей . Під руїнами у бомбосховищі може перебувати ще "щонайменше 1300 людей"."Складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають намагань знищити Ізюм. Наша команда робить все, щоб організувати діючий гуманітарний коридор, щоб доставити продукти харчування, воду, медикаменти", - сказав Зеленський.Президент доручив Кабміну, секретарю РНБО і спікеру ВР розробити такий формат рішень, який дозволить максимально прискорити постачання усіх необхідних товарів з-за кордону.Це стосується продуктів харчування, палива та інших товарів, які задовільняють базові потреби суспільства."Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцеві. Якщо для цього потрібно прибирати податки, акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для усього, що потрібно українцям", - сказав президент.

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