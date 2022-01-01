Розповіли, куди відправляють зібрані у Підгайцівській громаді гуманітарні вантажі. ФОТО

Розповіли, куди відправляють зібрані у Підгайцівській громаді гуманітарні вантажі. ФОТО
У Підгайцівській сільській раді налагодили співпрацю з волонтерськими центрами, через які гуманітарні вантажі їдуть із Волині у напрямку центральної та східної України.

Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.

За два тижні у громаду надійшло кілька гуманітарних вантажів від партнерів із Польщі та Німеччини. Іноземні благодійники зібрали для потреб українців продукти харчування довготривалого зберігання, медичні засоби, індивідуальні аптечки, перев’язувальні матеріали, ліхтарики, балаклави, темобілизну, спальники, карімати, засоби гігієни для дітей та дорослих, постільну білизну, ковдри, матраци, дитячі суміші для немовлят, дитячі каші та пюре, іграшки, одяг.
Розповіли, куди відправляють зібрані у Підгайцівській громаді гуманітарні вантажі. ФОТО

Завдяки працівникам сільської ради, волонтерам, кількатонні вантажі оперативно розвантажують, сортують та відправляють за потребами у медичні заклади Волині – від сільських ФАПів, перинатального до військового госпіталю, Луцької центральної районної лікарні, укомплектовують місця тимчасового поселення вимушених переселенців, забезпечують їх засобами гігієни, іншими речами повсякденного вжитку.

Формуються вантажі із харчами, медикаментами, засобами гігієни для цивільного населення міст, які постраждали від російської агресії, збираються сухпайки для військовослужбовців, які вже відправлені у напрямку Миколаїва, Маріуполя, Волновахи та інших міст.

Щодня на адресу Підгайцівської громади надходять подяки від волонтерів, військовослужбовців, імена та назви яких ми умисно не оприлюднюємо задля безпеки усіх учасників процесу. Працюємо на спільну перемогу.

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Теги: Підгайці, гуманітарний вантаж
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