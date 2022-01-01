У Володимирі попрощалися з Героєм. ФОТО

Віталієм Мовчаном.



Про це



23-річний воїн загинув у перший день війни, 24 лютого, захищаючи Схід держави від окупанта в районі поселення Трьохізбенка. Герой збив ворожий бомбардувальник та безпілотний об’єкт ворога, але сам не зміг уникнути мінометного обстрілу.



Президент України Володимир Зеленський присвоїв Віталію Мовчану звання Героя України посмертно. Сам хлопець родом з м. Куп’янська, Харківської області, яке тимчасово знаходиться під окупацією. У бійця залишилась кохана дівчина, з якою він проживав у Нововолинську, а також мама, яка не змогла виїхати з тимчасово окупованого міста.



У прощальній церемонії взяли участь друзі, близькі загиблого, а також побратими, жителі громади та представники місцевої та районної влади.



Як зазначили військові колеги, вчора герой мав би відзначити свій 24-й День Народження.



Поховали загиблого Героя на Федорівському кладовищі під оркестровий гімн України та прощальні постріли військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 березня у храмі Віри, Надії та Любові відбулось прощання із загиблим Героєм України лейтенантомПро це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.23-річний воїн загинув у перший день війни, 24 лютого, захищаючи Схід держави від окупанта в районі поселення Трьохізбенка. Герой збив ворожий бомбардувальник та безпілотний об’єкт ворога, але сам не зміг уникнути мінометного обстрілу.Президент Україниприсвоїв Віталію Мовчану звання Героя України посмертно. Сам хлопець родом з м. Куп’янська, Харківської області, яке тимчасово знаходиться під окупацією. У бійця залишилась кохана дівчина, з якою він проживав у Нововолинську, а також мама, яка не змогла виїхати з тимчасово окупованого міста.У прощальній церемонії взяли участь друзі, близькі загиблого, а також побратими, жителі громади та представники місцевої та районної влади.Як зазначили військові колеги, вчора герой мав би відзначити свій 24-й День Народження.Поховали загиблого Героя на Федорівському кладовищі під оркестровий гімн України та прощальні постріли військових.

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