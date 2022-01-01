З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути "щонайменше 1300", – Тарута

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути "щонайменше 1300", – Тарута
З-під завалів драматичного театру в Маріуполі 17 березня вдалося врятувати до 130 людей. Під руїнами у бомбосховищі може перебувати ще "щонайменше 1300 людей".

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.

"Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте, воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей. За оцінками тих людей, які ховались у театрі, і вчора вирвались із Маріуполя, в бомбосховищі та самій будівлі театру залишалось щонайменше 1300 людей.

Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - зазначив Тарута.

Також він наголосив, що Маріуполь - це трагедія світового масштабу!

"Маріуполь має бути на всіх шпальтах всіх світових газет, про Маріуполь мають говорити на всіх світових майданчиках, всі правозахисники (а не скаржитись, що полонених росіяк знімають на відео і тим самим порушують їх права)", – наголосив народний депутат. "Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати!", – додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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