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Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня

Ворог намагається наростити війська у напрямку Києва: яка ситуація станом на 12:00 18 березня
Російські окупаційні війська 23 добу продовжують наступальну операцію проти України. Стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними.

Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.

Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ “Смерч”, на цілодобовий режим роботи.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку.

Російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом
Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

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Теги: Генштаб ЗСУ, зведення, ситуація в Україні, війна з Росією, вторгнення
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