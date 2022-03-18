Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.



Про це він сказав в ефірі ARD, повідомляє



Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту.



"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він. Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, повинна заплатити "високу ціну" за війну.



Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".



"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.



Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генсек НАТОвисловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.Про це він сказав в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту."Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він. Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, повинна заплатити "високу ціну" за війну.Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ"."Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".

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