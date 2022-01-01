В Україні подешевшає дизель та бензин

В Україні знизяться ціни на дизельне паливо та бензин.Про це повідомив заступник міністра економіки України Денис Кудін.Зниження ціни на пальне очікується з 18 березня.«Ціна дизеля в Україні знижується на 5 грн, тобто не дорожче за 40 грн 00 копійок. За бензином зниження ще більше — він подешевшає на 7 грн 76 коп, і стане не дорожчим за 35 грн 76 коп", — сказав заступник міністра економіки України Денис Кудін.