Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:25
Перехожі трішки більше посміхаються, а це означає лише одне: ми ні на хвилину не сумніваємося в наших ЗСУ. Попри біль та гіркоту, які принесли на нашу землю російські війська, ми переконані, наша перемога вже незабаром.
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці.
Четвер, 17 березня
Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника
Розпочинаємо підбірку із доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу близько 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ – 72 од,
засобів ППО – 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів/катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
спеціальної техніки – 10.
Волинський бізнес підтримує державу: у березні спрямували до бюджетів 454 мільйони податків
Сума перерахованих податків – у межах очікуваних показників. Цей момент вказує на відповідальну позицію волинського бізнесу, який в умовах воєнного стану зберігає робочі місця та продовжує здійснювати господарську діяльність!
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку на світ з'явився майбутній захисник. Породіллю звати Леся, вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень.
Семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку
Вітаємо на Волині! На облік в обласний центр зайнятості стали 24 вимушені переселенці. Семеро медиків-трансплантологів уже працевлаштовані у Волинській обласній клінічній лікарні.
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Почуття, які зароджуються під час війни - світлі та чисті, там немає місця сумнівам і ваганням. Щиро вітаємо молодь, нехай кохання не згасає!
5-річну українку, батьків якої розстріляли окупанти, взяла на тимчасову опіку працівниця українського посольства в Білорусі
Російська агресія принесла нашому народу горе, біль та сльози. Але війна також проявила все найкраще в нашому народі: людяність та готовність до взаємодопомоги у складний час.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці.
Четвер, 17 березня
Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника
Розпочинаємо підбірку із доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу близько 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ – 72 од,
засобів ППО – 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів/катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
спеціальної техніки – 10.
Волинський бізнес підтримує державу: у березні спрямували до бюджетів 454 мільйони податків
Сума перерахованих податків – у межах очікуваних показників. Цей момент вказує на відповідальну позицію волинського бізнесу, який в умовах воєнного стану зберігає робочі місця та продовжує здійснювати господарську діяльність!
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку на світ з'явився майбутній захисник. Породіллю звати Леся, вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень.
Семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку
Вітаємо на Волині! На облік в обласний центр зайнятості стали 24 вимушені переселенці. Семеро медиків-трансплантологів уже працевлаштовані у Волинській обласній клінічній лікарні.
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Почуття, які зароджуються під час війни - світлі та чисті, там немає місця сумнівам і ваганням. Щиро вітаємо молодь, нехай кохання не згасає!
5-річну українку, батьків якої розстріляли окупанти, взяла на тимчасову опіку працівниця українського посольства в Білорусі
Російська агресія принесла нашому народу горе, біль та сльози. Але війна також проявила все найкраще в нашому народі: людяність та готовність до взаємодопомоги у складний час.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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