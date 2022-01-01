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5-річну українку, батьків якої розстріляли окупанти, взяла на тимчасову опіку працівниця українського посольства в Білорусі

5-річну українку, батьків якої розстріляли окупанти, взяла на тимчасову опіку працівниця українського посольства в Білорусі
28 лютого в Київській області російські військові обстріляли автомобіль з мирною сім’єю, яка намагалася виїхати з району бойових дій. Мати з батьком та 18-річний син загинули. Вижили бабуся та онука 5,5 років, яка отримала кульове поранення в голову. Окупанти вивезли їх до Білорусі.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбук.

"Наші консули їх знайшли. Дитину прооперували в одній з білоруських лікарень. У зв’язку зі втратою батьків, співробітниця консульського відділу посольства Мар’яна Боцвінюк оформила тимчасову опіку та посвідчення особи для повернення в Україну. Сьогодні її виписали з лікарні. Посольство орендувало реанімобіль, який відвіз бабусю та онуку за кордон, де вона нині продовжує лікування. Стан дитини стабільний, загрози життю немає", - написав міністр.

Кулеба подякував українським консулам і посольству, а також білоруським лікарям, які врятували дитину, та білоруському волонтеру, який супроводив наших співгромадян до кордону.

Українські консули докладають максимум зусиль для допомоги та захисту українців, які опинилися у важкому становищі за кордоном. Навіть в таких складних ситуаціях як ця.

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Теги: розстріляли окупанти, Білорусь, українка, Київщина
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