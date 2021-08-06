Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка

Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
На Рівненщині побралися військовослужбовець та волонтерка.

Про це повідомили на сторінці «Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів» у Фейсбуці.

«У часи випробувань і прийняття складних рішень понад усе цінуєш справжні емоції та щасливі митті. Ми радо ділимося з вами надзвичайною історією кохання та створення нової родини у Рівненській області», - йдеться у дописі.

Він - військовий зі Здолбунова, вона - волонтерка із Києва. Вчора, 16 березня, хлопець вирішив зробити для коханої приємний сюрприз. Відтак військовослужбовець освідчився дівчині, і скориставшись нагодою, що вона не місцева, повіз її прямісінько до найближчого відділу ДРАЦС. Так, працівники Здолбунівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували шлюб Сашка та Анастасії.

Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка

Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка
Війна коханню не завада: на Рівненщині одружилися військовослужбовець та волонтерка

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Теги: Шлюб, війна, Рівненщина
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