У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО

17 березня у храмі Віри, Надії та Любові міста Володимира відбулось прощання із загиблим солдатомПро це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.55-річний володимирчанин загинув 11 березня на Донеччині. У бійця залишилась мати, дружина, дочка та маленький внук. У прощальній церемонії взяли участь рідні, друзі, близькі загиблого, а також побратими, духовенство, жителі громади та представники місцевої та районної влади.Валерій Васильович був зразковим сім’янином, хорошим та вірним другом, завзятим колегою. Останні 2 роки життя Герой присвятив службі у лавах ЗСУ захищаючи Україну.висловлюємо щире співчуття родині та близьким загиблого. Нехай спочиває з миром Герой, чиї подвиги ми ніколи не забудемо!