У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
Сьогодні, 16:58
17 березня у храмі Віри, Надії та Любові міста Володимира відбулось прощання із загиблим солдатом Валерієм Бадзюнем.
Про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.
55-річний володимирчанин загинув 11 березня на Донеччині. У бійця залишилась мати, дружина, дочка та маленький внук. У прощальній церемонії взяли участь рідні, друзі, близькі загиблого, а також побратими, духовенство, жителі громади та представники місцевої та районної влади.
Валерій Васильович був зразковим сім’янином, хорошим та вірним другом, завзятим колегою. Останні 2 роки життя Герой присвятив службі у лавах ЗСУ захищаючи Україну.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюємо щире співчуття родині та близьким загиблого. Нехай спочиває з миром Герой, чиї подвиги ми ніколи не забудемо!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.
55-річний володимирчанин загинув 11 березня на Донеччині. У бійця залишилась мати, дружина, дочка та маленький внук. У прощальній церемонії взяли участь рідні, друзі, близькі загиблого, а також побратими, духовенство, жителі громади та представники місцевої та районної влади.
Валерій Васильович був зразковим сім’янином, хорошим та вірним другом, завзятим колегою. Останні 2 роки життя Герой присвятив службі у лавах ЗСУ захищаючи Україну.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюємо щире співчуття родині та близьким загиблого. Нехай спочиває з миром Герой, чиї подвиги ми ніколи не забудемо!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
Сьогодні, 16:58
«Тверезо йдемо до перемоги»: вже третя міська громада на Волині вирішила і далі не продавати алкоголь
Сьогодні, 16:13
Медіа