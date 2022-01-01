У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО

У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
17 березня у храмі Віри, Надії та Любові міста Володимира відбулось прощання із загиблим солдатом Валерієм Бадзюнем.

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.

55-річний володимирчанин загинув 11 березня на Донеччині. У бійця залишилась мати, дружина, дочка та маленький внук. У прощальній церемонії взяли участь рідні, друзі, близькі загиблого, а також побратими, духовенство, жителі громади та представники місцевої та районної влади.

Валерій Васильович був зразковим сім’янином, хорошим та вірним другом, завзятим колегою. Останні 2 роки життя Герой присвятив службі у лавах ЗСУ захищаючи Україну.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюємо щире співчуття родині та близьким загиблого. Нехай спочиває з миром Герой, чиї подвиги ми ніколи не забудемо!

У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим на Донеччині воїном. ФОТО


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Теги: Володимир, похорон, Валерій Бадзюнь
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