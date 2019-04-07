У Києві через ракетний обстріл загинула заслужена артистка України
Сьогодні, 17:48
У Києві внаслідок ракетного обстрілу загинула актриса Київського національного академічного молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець.
Про це повідомляє пресслужба театру.
"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.
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Про це повідомляє пресслужба театру.
"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.
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