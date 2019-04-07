У Києві через ракетний обстріл загинула заслужена артистка України

Оксана Швець.



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"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві внаслідок ракетного обстрілу загинула актриса Київського національного академічного молодого театру, заслужена артистка УкраїниПро це повідомляє пресслужба театру."Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

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