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У Києві через ракетний обстріл загинула заслужена артистка України

У Києві через ракетний обстріл загинула заслужена артистка України
У Києві внаслідок ракетного обстрілу загинула актриса Київського національного академічного молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець.

Про це повідомляє пресслужба театру.

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

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Теги: обстріл, Оксана Швець, загибель
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