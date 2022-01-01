«У Луцьку збільшили кількість громадського транспорту»: Поліщук про ситуацію станом на ранок 17 березня





Усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Також він розповів, що у місті збільшили кількість громадського транспорту.



"Минулого тижня приблизно на маршрути виїжджало 70 одиниць транспорту. Сьогодні працює в місті 90 одиниць транспорту, з яких 28 тролейбусів та 62 автобуси. Збільшилась кількість пасажирів і відповідно збільшуємо кількість транспорту", - сказав Ігор Поліщук.



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