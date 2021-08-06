Волинянин під виглядом гумдопоги намагався провезти тканини на 120 тисяч. ФОТО

Волинські митники на посту "Устилуг" викрили волинянина, який хотів провезти комерційну партію тканин під виглядом гуманітарної допомоги.Про це інформують на сторінці митниці у Фейсбук.56 рулонів трикотажного полотна вагою 873 кг чоловік задекларував як подарунок польського донора львівській громадській організації.Однак у ході митного контролю у мікроавтобусі була виявлена польська експортна декларація. Вона засвідчила, що насправді ніякого благодійника у цій історії не існувало, була лиш комерція.Відповідно до рахунків-фактур зовсім інша польська компанія продала цю тканину водію як фізичній особі за 17,5 тис злотих, що за курсом НБУ на дату переміщення становило понад 120 тис гривень.За подання недостовірних відомостей про відправника гуманітарної допомоги склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Таке порушення тягне за собою конфіскацію товару та штраф у повному обсязі його вартості.Вилучений митниками якісний бабовняний трикотаж уже забронювала за собою одна з військових частин. З неї пошиють термобілизну для наших доблесних захисників.