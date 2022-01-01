Росія 30-ту добу веде війну проти України: яка ситуація на усіх напрямках





Про це повідомляють на



Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації.



На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.



На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.



На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста.



Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних

апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.



Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.



На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.



В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.



На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.



На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.



Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.



Угруповання Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та у морі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росії 30-ту добу не вдається досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.Про це повідомляють на сторінці Генштабу.Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації.На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста.Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальнихапаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.Угруповання Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та у морі.

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