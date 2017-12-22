«Приват24» не працюватиме в ніч проти неділі





Про це



Зауважимо, що не будуть доступними застосунок та та web-версія "Приват24".



"Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", – йдеться у повідомленні банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мобільний банкінг "Приват24" на працюватиме в ніч проти неділі, 12 червня. Усе тому, що "ПриватБанк" проводитиме поточні регламентні роботи сервісу.Про це повідомили у пресслужбі банку 10 червня.Зауважимо, що не будуть доступними застосунок та та web-версія "Приват24"."Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", – йдеться у повідомленні банку.

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