«Приват24» не працюватиме в ніч проти неділі
Сьогодні, 15:54
Мобільний банкінг "Приват24" на працюватиме в ніч проти неділі, 12 червня. Усе тому, що "ПриватБанк" проводитиме поточні регламентні роботи сервісу.
Про це повідомили у пресслужбі банку 10 червня.
Зауважимо, що не будуть доступними застосунок та та web-версія "Приват24".
"Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", – йдеться у повідомленні банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі банку 10 червня.
Зауважимо, що не будуть доступними застосунок та та web-версія "Приват24".
"Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", – йдеться у повідомленні банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Приват24» не працюватиме в ніч проти неділі
Сьогодні, 15:54
Медіа