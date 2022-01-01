На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП

На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП
Дорожньо-транспортні пригоди трапились днями у Луцьку та Гіркій Полонці. Керманичі транспортних засобів залишили місця подій, наразі правоохоронці встановлюють їх дані.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, учора у Луцьку на вулиці Ветеранів, невідомий водій авто, можливо, марки BMW, здійснив наїзд на 63-річного лучанина, який перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

26 травня у Гіркій Полонці на вулиці Луцькій, невстановлений керманич, ймовірно, мікроавтобуса білого кольору, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 2 травня з травмами потерпілого доставили до лікарні, а 7 він звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

За цими фактами слідчі Луцького РУП розпочали досудові розслідування за ст. 286 КК України.
На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП

Обидва водії залишили місця дорожньо-транспортних пригод та нині переховуються від слідства. Якщо ви стали свідком цих аварій та маєте будь-яку інформацію щодо порушників, просимо повідомити про це поліцію за телефонами: 0505873388, 0966771101 (старший слідчий Куць Андрій) або 102.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП, водії
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