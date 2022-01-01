На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП
Сьогодні, 15:32
Дорожньо-транспортні пригоди трапились днями у Луцьку та Гіркій Полонці. Керманичі транспортних засобів залишили місця подій, наразі правоохоронці встановлюють їх дані.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора у Луцьку на вулиці Ветеранів, невідомий водій авто, можливо, марки BMW, здійснив наїзд на 63-річного лучанина, який перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
26 травня у Гіркій Полонці на вулиці Луцькій, невстановлений керманич, ймовірно, мікроавтобуса білого кольору, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 2 травня з травмами потерпілого доставили до лікарні, а 7 він звернувся за допомогою до правоохоронних органів.
За цими фактами слідчі Луцького РУП розпочали досудові розслідування за ст. 286 КК України.
Обидва водії залишили місця дорожньо-транспортних пригод та нині переховуються від слідства. Якщо ви стали свідком цих аварій та маєте будь-яку інформацію щодо порушників, просимо повідомити про це поліцію за телефонами: 0505873388, 0966771101 (старший слідчий Куць Андрій) або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора у Луцьку на вулиці Ветеранів, невідомий водій авто, можливо, марки BMW, здійснив наїзд на 63-річного лучанина, який перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
26 травня у Гіркій Полонці на вулиці Луцькій, невстановлений керманич, ймовірно, мікроавтобуса білого кольору, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 2 травня з травмами потерпілого доставили до лікарні, а 7 він звернувся за допомогою до правоохоронних органів.
За цими фактами слідчі Луцького РУП розпочали досудові розслідування за ст. 286 КК України.
Обидва водії залишили місця дорожньо-транспортних пригод та нині переховуються від слідства. Якщо ви стали свідком цих аварій та маєте будь-яку інформацію щодо порушників, просимо повідомити про це поліцію за телефонами: 0505873388, 0966771101 (старший слідчий Куць Андрій) або 102.
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