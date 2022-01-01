У десяти населених пунктах Білорусі є російські війська, – Міноборони
Сьогодні, 15:23
Російські війська на території білорусі розмістили в десяти населених пунктах.
Як передає Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи питання щодо концентрації російських військ поблизу білорусько-українського кордону.
«Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території», - заявив Мотузяник.
Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються «прикривати» ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для білорусі бути не може.
«Можливий напад України на територію білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію росії», - заявив Мотузяник.
Водночас він нагадав, що білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.
В оборонному відомстві України, за словами Мотузяника, в найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в білорусі.
«Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки», - вважає Мотузяник.
Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.
«Зараз на півдні там більш спокійно, оскільки ворог зосередив свої зусилля в Східній операційній зоні. Але оперативна ситуація така: ми бачимо, що противник надзвичайно боїться, що ЗСУ там перейдуть в активний широкий контрнаступ. Тому вони намагаються окопатися, створити глибоко ешеловану оборону», - зазначив речник.
Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.
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Як передає Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи питання щодо концентрації російських військ поблизу білорусько-українського кордону.
«Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території», - заявив Мотузяник.
Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються «прикривати» ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для білорусі бути не може.
«Можливий напад України на територію білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію росії», - заявив Мотузяник.
Водночас він нагадав, що білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.
В оборонному відомстві України, за словами Мотузяника, в найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в білорусі.
«Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки», - вважає Мотузяник.
Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.
«Зараз на півдні там більш спокійно, оскільки ворог зосередив свої зусилля в Східній операційній зоні. Але оперативна ситуація така: ми бачимо, що противник надзвичайно боїться, що ЗСУ там перейдуть в активний широкий контрнаступ. Тому вони намагаються окопатися, створити глибоко ешеловану оборону», - зазначив речник.
Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.
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