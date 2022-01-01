У десяти населених пунктах Білорусі є російські війська, – Міноборони





Як передає Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи питання щодо концентрації російських військ поблизу білорусько-українського кордону.



«Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території», - заявив Мотузяник.



Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються «прикривати» ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для білорусі бути не може.



«Можливий напад України на територію білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію росії», - заявив Мотузяник.



Водночас він нагадав, що білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.



В оборонному відомстві України, за словами Мотузяника, в найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в білорусі.



«Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки», - вважає Мотузяник.



Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.



«Зараз на півдні там більш спокійно, оскільки ворог зосередив свої зусилля в Східній операційній зоні. Але оперативна ситуація така: ми бачимо, що противник надзвичайно боїться, що ЗСУ там перейдуть в активний широкий контрнаступ. Тому вони намагаються окопатися, створити глибоко ешеловану оборону», - зазначив речник.



Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська на території білорусі розмістили в десяти населених пунктах.Як передає Укрінформ , про це заявив речник Міноборонив ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи питання щодо концентрації російських військ поблизу білорусько-українського кордону.«Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території», - заявив Мотузяник.Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються «прикривати» ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для білорусі бути не може.«Можливий напад України на територію білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію росії», - заявив Мотузяник.Водночас він нагадав, що білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.В оборонному відомстві України, за словами Мотузяника, в найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в білорусі.«Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки», - вважає Мотузяник.Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.«Зараз на півдні там більш спокійно, оскільки ворог зосередив свої зусилля в Східній операційній зоні. Але оперативна ситуація така: ми бачимо, що противник надзвичайно боїться, що ЗСУ там перейдуть в активний широкий контрнаступ. Тому вони намагаються окопатися, створити глибоко ешеловану оборону», - зазначив речник.Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб . Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

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