У Луцьку на ринку пограбували жінку

У Луцьку на одному з ринків злодійка викрала у жінки гаманець.Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульним надійшов виклик про те, що в заявниці на одному з ринків Луцька невідома жінка викрала гаманець, в якому були 100 доларів та 5 тисяч гривень. Заявниця змогла затримати жінку та виявила в неї свій гаманець.Патрульні, які прибули на місце події, встановили обставини події, затримали жінку, яка причетна до крадіжки, та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.Нині за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.