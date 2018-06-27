У Луцьку на ринку пограбували жінку

У Луцьку на ринку пограбували жінку
У Луцьку на одному з ринків злодійка викрала у жінки гаманець.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями патрульним надійшов виклик про те, що в заявниці на одному з ринків Луцька невідома жінка викрала гаманець, в якому були 100 доларів та 5 тисяч гривень. Заявниця змогла затримати жінку та виявила в неї свій гаманець.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили обставини події, затримали жінку, яка причетна до крадіжки, та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Нині за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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Теги: Луцьк, ринок, крадіжка
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