У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
У Польщі 10 червня офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи. Інфікований перебуває на ізоляції у варшавській лікарні.

Про це повідомили міністр охорони здоровʼя Польщі Адам Недзельський та директорка лікарні Агнешка Куявська-Місонг, пише Громадське.

Загалом у Польщі виникло 10 підозр на мавпячу віспу, зразки зараз досліджують, зазначив Недзельський.

Поширення віспи у 2022 році

Станом на 8 червня про випадки мавпячої віспи заявляли 29 країн, проте про летальні випадки не повідомляв ніхто. Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала понад 1000 випадків за межами Африки, зокрема у країнах Європи. У Африці ж у 2022 році було 1400 підозр на цю хворобу і 66 смертей.

Міністерство охорони здоров'я України 22 травня повідомляло, що в нас випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано. Загалом у МОЗ вважають, що ймовірність поширення в Україні вірусу мавпячої віспи дуже мала. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив це тим, що Україна не є транзитною країною для подорожей у країни Африки.

Що таке мавпяча віспа?

Це віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. За клінічними ознаками мавпяча віспа схожа на натуральну віспу, але в більшості випадків перебігає набагато легше.

У період проникнення до організму віспа мавп супроводжується сильним головним болем, гарячкою, збільшенням лімфатичних вузлів, болем у спині та м'язах, слабкістю тощо. Такі симптоми можуть тривати до 5 днів, потім починається період висипання. У більшості випадків висипає спочатку обличчя, потім інші частини тіла.

Вірус віспи мавпи передається від тварини до людини, рідше — від людини до людини. Для цього потрібен тісний контакт, тож у зоні ризику перебувають члени однієї родини та медпрацівники. Випадки захворювання часто зустрічаються поблизу тропічних лісів, де є тварини, які переносять вірус — його виявляли в білок, гамбійських щурів, сонь, різних видів мавп тощо.

Загалом вірус поширений серед тварин у низці районів Центральної та Західної Африки. Медики фіксували випадкові спалахи мавпячої віспи серед місцевих та мандрівників, тож таке масове поширення в інших країнах є нетиповим.

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Теги: Мавпяча віспа
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