У МОЗ повідомили, скільки медиків загинуло від рук окупантів
Сьогодні, 19:24
Від початку повномасштабної війни в Україні від рук окупантів загинуло 12 медичних працівників, ще 47 - отримали важкі поранення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю для "Української правди".
"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.
За даними міністерства, кількість загиблих та потерпілих медиків внаслідок дій російських військових може бути більша.
Очільник МОЗ зауважив, що наразі в Україні немає критичної недостачі з лікарями, оскільки до країни приїжджають медичні працівники за кордону. які виявили бажання допомогти.
"Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо – приїжджайте своєю бригадою, ми вам кажемо, в яку лікарню. Але ситуація залежить від місця, про яке йдеться. Одна справа захід України, одна – центр. Інша справа в зоні бойових дій та на території, де Росія пробує встановити окупаційний режим", - розповів міністр.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю для "Української правди".
"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.
За даними міністерства, кількість загиблих та потерпілих медиків внаслідок дій російських військових може бути більша.
Очільник МОЗ зауважив, що наразі в Україні немає критичної недостачі з лікарями, оскільки до країни приїжджають медичні працівники за кордону. які виявили бажання допомогти.
"Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо – приїжджайте своєю бригадою, ми вам кажемо, в яку лікарню. Але ситуація залежить від місця, про яке йдеться. Одна справа захід України, одна – центр. Інша справа в зоні бойових дій та на території, де Росія пробує встановити окупаційний режим", - розповів міністр.
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