Знайшли ранній симптом, який може свідчити про хворобу Паркінсона





До такого висновку дійшли вчені з Університету Бірмінгема, пише



Їхнє дослідження показало, що в групі літніх людей, які часто бачать погані сни, вдвічі частіше діагностували хворобу Паркінсона.



Попередні дослідження показали, що люди з хворобою Паркінсона бачать кошмари та погані сни частіше, ніж інші, але використання кошмарів як симптому хвороби Паркінсона раніше не розглядалося.



Хвороба Паркінсона - це нейродегенеративне захворювання, тобто вони руйнують мозок, і відбувається це переважно у людей похилого віку. Хвороба Паркінсона вражає ті нервові клітини, що виробляють дофамін. Основні симптоми пов'язані з роботою м'язів: з'являються скутість та загальмованість, тремтіння, проблеми з рівновагою, втрата контролю над м'язами.



"Хоча діагностувати хворобу Паркінсона на ранніх стадіях може бути дійсно корисно, існує дуже мало показників ризику, і багато з них вимагають дорогих тестів. Погані сни можуть допомогти у цій діагностиці. Люди, які без будь-яких очевидних причин їх бачать – мають звернутися за медичною допомогою", – пояснили автори дослідження.



Вчені використовували інформацію з великого дослідження зі США, яке містило дані за 12 років про 3818 літніх людей, які живуть самі. На початку дослідження вони заповнили анкету, одна з яких містила питання про якість сну.



Як відбувалося дослідження



Учасники, які повідомляли про погані сни принаймні раз на тиждень, перевіряли в кінці дослідження, щоб з'ясувати, чи є у них більша ймовірність хвороби Паркінсона.



За період спостереження було діагностовано 91 випадок хвороби Паркінсона. Дослідники виявили, що учасники, які часто бачать погані сни, мали вдвічі більше шансів захворіти на хворобу, ніж ті, хто їх не бачив. Більшість діагнозів встановили протягом перших п’яти років дослідження. Учасники, які часто бачили погані сни в цей період, мали більш ніж в три рази більше шансів на розвиток хвороби Паркінсона.



Також результати дослідження свідчать про те, що літні люди, у яких одного дня буде діагностована хвороба Паркінсона, скоріш за все, будуть бачити погані сни та кошмари за кілька років до розвитку характерних симптомів хвороби Паркінсона, включаючи тремтіння, скутість і повільність рухів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Часті кошмари та погані сни у літніх людей можуть бути раннім симптомом хвороби Паркінсона.До такого висновку дійшли вчені з Університету Бірмінгема, пише 24 канал. Їхнє дослідження показало, що в групі літніх людей, які часто бачать погані сни, вдвічі частіше діагностували хворобу Паркінсона.Попередні дослідження показали, що люди з хворобою Паркінсона бачать кошмари та погані сни частіше, ніж інші, але використання кошмарів як симптому хвороби Паркінсона раніше не розглядалося.Хвороба Паркінсона - це нейродегенеративне захворювання, тобто вони руйнують мозок, і відбувається це переважно у людей похилого віку. Хвороба Паркінсона вражає ті нервові клітини, що виробляють дофамін. Основні симптоми пов'язані з роботою м'язів: з'являються скутість та загальмованість, тремтіння, проблеми з рівновагою, втрата контролю над м'язами."Хоча діагностувати хворобу Паркінсона на ранніх стадіях може бути дійсно корисно, існує дуже мало показників ризику, і багато з них вимагають дорогих тестів. Погані сни можуть допомогти у цій діагностиці. Люди, які без будь-яких очевидних причин їх бачать – мають звернутися за медичною допомогою", – пояснили автори дослідження.Вчені використовували інформацію з великого дослідження зі США, яке містило дані за 12 років про 3818 літніх людей, які живуть самі. На початку дослідження вони заповнили анкету, одна з яких містила питання про якість сну.Учасники, які повідомляли про погані сни принаймні раз на тиждень, перевіряли в кінці дослідження, щоб з'ясувати, чи є у них більша ймовірність хвороби Паркінсона.За період спостереження було діагностовано 91 випадок хвороби Паркінсона. Дослідники виявили, що учасники, які часто бачать погані сни, мали вдвічі більше шансів захворіти на хворобу, ніж ті, хто їх не бачив. Більшість діагнозів встановили протягом перших п’яти років дослідження. Учасники, які часто бачили погані сни в цей період, мали більш ніж в три рази більше шансів на розвиток хвороби Паркінсона.Також результати дослідження свідчать про те, що літні люди, у яких одного дня буде діагностована хвороба Паркінсона, скоріш за все, будуть бачити погані сни та кошмари за кілька років до розвитку характерних симптомів хвороби Паркінсона, включаючи тремтіння, скутість і повільність рухів.

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