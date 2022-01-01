ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя





Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров у п'ятницю, 10 червня, пише



"За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий деннний порядок ставлять українські захисники на найближчий час", - сказав Федоров.



Він додав, що українські військові звільнили від окупантів понад 30 населених пунктів області.

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