Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 11 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰ тепла, вдень 25-30⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 27°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰ тепла, вдень 25-30⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 27°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
У МОЗ повідомили, скільки медиків загинуло від рук окупантів
Сьогодні, 19:24
Окупанти готують наступ на Слов'янськ: яка ситуація на усіх напрямках станом на вечір 10 червня
Сьогодні, 19:00
Медіа