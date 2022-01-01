Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 11 червня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰ тепла, вдень 25-30⁰ тепла.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 27°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 11 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰ тепла, вдень 25-30⁰ тепла.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 27°С.

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