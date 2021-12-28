Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років

Померла викладачка Шацького лісового фахового коледжу імені СулькаПро це повідомляють на сторінці закладу.Розповідають, що Нелю Троценко направили у тодішній Шацький лісний технікум з Донецької області, як тільки утворився навчальний заклад - у 1963 році, в якому працювала до 2003 року.Повних 40 років Неля Григорівна викладала спеціальну дисципліну «Лісної токсації і лісовпорядження».«Невтомною, цілеспрямованою, духовно багатою, досвідченою, саме такою знали Нелю Григорівну студенти та колеги по роботі. Такою і залишиться вона у нашій пам’яті як взірець подвижництва, життєрадісною, досвідченим фахівцем, мудрим викладачем», - кажуть про неї у коледжі.