Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років

Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Померла викладачка Шацького лісового фахового коледжу імені Сулька Неля Троценко.

Про це повідомляють на сторінці закладу.

Розповідають, що Нелю Троценко направили у тодішній Шацький лісний технікум з Донецької області, як тільки утворився навчальний заклад - у 1963 році, в якому працювала до 2003 року.

Повних 40 років Неля Григорівна викладала спеціальну дисципліну «Лісної токсації і лісовпорядження».

«Невтомною, цілеспрямованою, духовно багатою, досвідченою, саме такою знали Нелю Григорівну студенти та колеги по роботі. Такою і залишиться вона у нашій пам’яті як взірець подвижництва, життєрадісною, досвідченим фахівцем, мудрим викладачем», - кажуть про неї у коледжі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Нелі Троценко.
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, викладачка, лісовий коледж, Шацьк, Неля Троценко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня
Сьогодні, 23:30
Telegram запускає платну версію через велику кількість користувачів
Сьогодні, 23:00
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Сьогодні, 22:25
ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя
Сьогодні, 21:20
Знайшли ранній симптом, який може свідчити про хворобу Паркінсона
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
04 травень, 21:49
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
28 грудень, 2021, 10:50
На Волині помер колишній голова селищної ради На Волині помер колишній голова селищної ради
15 листопад, 2021, 15:10
Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років
12 квітень, 2021, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня
Сьогодні, 23:30
 0
Telegram запускає платну версію через велику кількість користувачів
Сьогодні, 23:00
 0
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Сьогодні, 22:25
 0
ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя
Сьогодні, 21:20
 0
Знайшли ранній симптом, який може свідчити про хворобу Паркінсона
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8