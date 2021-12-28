Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
Сьогодні, 22:25
Померла викладачка Шацького лісового фахового коледжу імені Сулька Неля Троценко.
Про це повідомляють на сторінці закладу.
Розповідають, що Нелю Троценко направили у тодішній Шацький лісний технікум з Донецької області, як тільки утворився навчальний заклад - у 1963 році, в якому працювала до 2003 року.
Повних 40 років Неля Григорівна викладала спеціальну дисципліну «Лісної токсації і лісовпорядження».
«Невтомною, цілеспрямованою, духовно багатою, досвідченою, саме такою знали Нелю Григорівну студенти та колеги по роботі. Такою і залишиться вона у нашій пам’яті як взірець подвижництва, життєрадісною, досвідченим фахівцем, мудрим викладачем», - кажуть про неї у коледжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Нелі Троценко.
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Про це повідомляють на сторінці закладу.
Розповідають, що Нелю Троценко направили у тодішній Шацький лісний технікум з Донецької області, як тільки утворився навчальний заклад - у 1963 році, в якому працювала до 2003 року.
Повних 40 років Неля Григорівна викладала спеціальну дисципліну «Лісної токсації і лісовпорядження».
«Невтомною, цілеспрямованою, духовно багатою, досвідченою, саме такою знали Нелю Григорівну студенти та колеги по роботі. Такою і залишиться вона у нашій пам’яті як взірець подвижництва, життєрадісною, досвідченим фахівцем, мудрим викладачем», - кажуть про неї у коледжі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Нелі Троценко.
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